Serie A, la Roma vince e stacca la Juve: 2-0 a Torino firmato Malen-Dybala, Gasp 4°

I giallorossi in piena zona Champions grazie al successo all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Baroni
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

La Roma di Gian Piero Gasperini espugna l’Olimpico Grande Torino. I giallorossi superano i granata di Baroni con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Malen, all’esordio, e Dybala.

Nel primo tempo, la Roma trova il vantaggio proprio con l’ex Aston Villa al 26’, quando batte Paleari.

Il raddoppio arriva nella ripresa: Dybala si vede prima respingere la conclusione e poi trova il gol del definitivo 2-0.

I giallorossi di Gasperini volano a -1 dal Napoli, al quarto posto, e staccano la Juventus, volando a +3 sui bianconeri, in piena zona Champions League.

