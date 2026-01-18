Grazie ad un gol di Fullkrug ad un quarto d'ora dalla fine, il Milan batte 1-0 il Lecce a San Siro e rimane a -3 dall'Inter.
Gol di Fullkrug a 15′ dalla fine, il Milan batte il Lecce e resta a -3 dall’Inter
Grazie ad un gol di Fullkrug ad un quarto d'ora dalla fine, il Milan batte 1-0 il Lecce a San Siro e rimane a -3 dall'Inter
Il Lecce resiste per più di un'ora ma al 76' Saelemaekers crossa in mezzo per Fullkrug che, di testa, batte Falcone.
Il Milan ottiene la vittoria numero 13 del suo campionato e sale a 46 punti, restando a -3 dall'Inter capolista. Quarta sconfitta consecutiva per il Lecce che rimane terzultimo a 17 punti al pari della Fiorentina.
