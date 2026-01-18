FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Gol di Fullkrug a 15′ dalla fine, il Milan batte il Lecce e resta a -3 dall’Inter

serie a

Gol di Fullkrug a 15′ dalla fine, il Milan batte il Lecce e resta a -3 dall’Inter

Gol di Fullkrug a 15′ dalla fine, il Milan batte il Lecce e resta a -3 dall’Inter - immagine 1
Grazie ad un gol di Fullkrug ad un quarto d'ora dalla fine, il Milan batte 1-0 il Lecce a San Siro e rimane a -3 dall'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Grazie ad un gol di Fullkrug ad un quarto d'ora dalla fine, il Milan batte 1-0 il Lecce a San Siro e rimane a -3 dall'Inter.

Il Lecce resiste per più di un'ora ma al 76' Saelemaekers crossa in mezzo per Fullkrug che, di testa, batte Falcone.

Il Milan ottiene la vittoria numero 13 del suo campionato e sale a 46 punti, restando a -3 dall'Inter capolista. Quarta sconfitta consecutiva per il Lecce che rimane terzultimo a 17 punti al pari della Fiorentina.

Leggi anche
Serie A, la Roma vince e stacca la Juve: 2-0 a Torino firmato Malen-Dybala, Gasp 4°
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: panchina per Modric

© RIPRODUZIONE RISERVATA