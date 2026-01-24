FC Inter 1908
Serie A, Como-Torino 6-0: altro show dei ragazzi di Fabregas, granata travolti

Tutto facile per la formazione lariana, che si porta momentaneamente al quinto posto davanti alla Juventus
Fabio Alampi Redattore 

Successo tennistico per il Como, che travolge con un clamoroso 6-0 il Torino e si porta momentaneamente al quinto posto in classifica, scavalcando la Juventus. Quarta sconfitta consecutiva e terza gara di fila senza segnare per i granata, con la panchina di Baroni che comincia a scricchiolare.

Getty Images

I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 8 minuti grazie al gol di Douvikas, al 16' arriva il raddoppio firmato Baturina. I ragazzi di Fabregas dilagano nella ripresa: Da Cunha cala il tris su rigore, Douvikas trova la sua personale doppietta, ci pensano poi i neo entrati Kuhn e Caqueret ad arrotondare ulteriormente il punteggio.

