Successo tennistico per il Como, che travolge con un clamoroso 6-0 il Torino e si porta momentaneamente al quinto posto in classifica, scavalcando la Juventus. Quarta sconfitta consecutiva e terza gara di fila senza segnare per i granata, con la panchina di Baroni che comincia a scricchiolare.
Serie A, Como-Torino 6-0: altro show dei ragazzi di Fabregas, granata travolti
Tutto facile per la formazione lariana, che si porta momentaneamente al quinto posto davanti alla Juventus
I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 8 minuti grazie al gol di Douvikas, al 16' arriva il raddoppio firmato Baturina. I ragazzi di Fabregas dilagano nella ripresa: Da Cunha cala il tris su rigore, Douvikas trova la sua personale doppietta, ci pensano poi i neo entrati Kuhn e Caqueret ad arrotondare ulteriormente il punteggio.
