Strahinja Pavlovic, decisivo col suo gol stasera, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Roma. Qui le sue considerazioni: Sono molto contento per questo gol e la vittoria. Sono molto contento anche perché diventerò papà.
Milan, Pavlovic: “In tante in lotta scudetto, sarà difficile fino a maggio. Allegri apprezza…”
Le considerazioni del difensore rossonero al termine di Milan-Roma vinta proprio grazie a un suo gol stasera
Quest’anno abbiamo tante squadre in grande competizione per lo scudetto, sarà difficile fino alla fine. Il gol è un qualcosa che mi piace fare. Anche il mister apprezza questo tipo di inserimenti, mi dà un sacco di indicazioni. E mentre correvo pensavo a quello che mi ha detto: quando Rafa (Leao, ndr) corre devi cercare di creare spazio e creare occasioni. E così ho fatto”.
