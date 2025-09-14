FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Bologna

Milan Allegri
Il Milan di Massimiliano Allegri torna a San Siro con la voglia di vincere contro il Bologna per non lasciar scappare troppo Napoli e Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a San Siro con la voglia di vincere contro il Bologna per non lasciar scappare troppo Napoli e Juventus, a punteggio pieno in classifica. Ecco le formazioni della partita:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Bologna- immagine 2
Getty Images

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez.Allenatore: Allegri.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Bologna- immagine 3
Getty

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler,; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.Allenatore: Italiano.

Leggi anche
Juric: “Lookman? Non ci sarà a Parigi. Ho bisogno di gente che tiene alla maglia. In...
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA