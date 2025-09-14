Dopo due pareggi, l'Atalanta di Juric ingrana e travolge il Lecce con quattro gol a Bergamo. Prima vittoria per i bergamaschi in campionato, una vittoria brillante che arriva nonostante la prolungata assenza di un calciatore importante come Lookman, che continua il suo braccio di ferro con il club.
serie a
Juric: “Lookman? Non ci sarà a Parigi. Ho bisogno di gente che tiene alla maglia. In futuro…”
Ne ha parlato Ivan Juric, allenatore dei nerazzurri, che a DAZN ha dichiarato:
"E' stata una partita difficile. Primo tempo tosto, nella ripresa ci siamo sciolti, abbiamo creato molto e potevamo segnare di più. Sono contento per i ragazzi, perché oggi hanno dato tutto. Esordio in Champions? Sarà una grande gioia affrontare il Psg, la squadra più forte del mondo al momento. Dovremo essere perfetti, sperando loro non siano al massimo. Siamo fiduciosi di poter fare bene. Sarà bello anche per me, la prima volta in Champions. Lookman a Parigi? Penso di no, la situazione è spiacevole e non bella. Ha dato tanto all'Atalanta e l'Atalanta tanto a lui, forse di più. Abbiamo bisogno di ragazzi pronti, che vogliono dare tanto alla maglia. In futuro si vedrà".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA