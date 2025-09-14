"E' stata una partita difficile. Primo tempo tosto, nella ripresa ci siamo sciolti, abbiamo creato molto e potevamo segnare di più. Sono contento per i ragazzi, perché oggi hanno dato tutto. Esordio in Champions? Sarà una grande gioia affrontare il Psg, la squadra più forte del mondo al momento. Dovremo essere perfetti, sperando loro non siano al massimo. Siamo fiduciosi di poter fare bene. Sarà bello anche per me, la prima volta in Champions. Lookman a Parigi? Penso di no, la situazione è spiacevole e non bella. Ha dato tanto all'Atalanta e l'Atalanta tanto a lui, forse di più. Abbiamo bisogno di ragazzi pronti, che vogliono dare tanto alla maglia. In futuro si vedrà".