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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese

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Antonio Conte affronta la sua ultima partita sulla panchina del Napoli nella gara delle 18 del Maradona contro l'Udinese
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Antonio Conte affronta la sua ultima partita sulla panchina del Napoli, già qualificato alla prossima Champions League, nella gara delle 18 del Maradona contro l'Udinese. Ecco le formazioni ufficiali:

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Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte.

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Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic.

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