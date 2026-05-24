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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese
Antonio Conte affronta la sua ultima partita sulla panchina del Napoli nella gara delle 18 del Maradona contro l'Udinese
Antonio Conte affronta la sua ultima partita sulla panchina del Napoli, già qualificato alla prossima Champions League, nella gara delle 18 del Maradona contro l'Udinese. Ecco le formazioni ufficiali:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic.
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