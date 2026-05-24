L'attaccante danese sfrutta il prefetto assist di De Bruyne e mette a segno il suo dodicesimo centro stagionale

Termina 1-0 la sfida tra Napoli e Udinese: la formazione di Conte chiude così la stagione al secondo posto in classifica a quota 76 punti, 11 in meno dell'Inter campione d'Italia.

A decidere il match ci ha pensato al 24' Rasmus Hojlund: l'attaccante danese ha sfruttato il prefetto assist di De Bruyne e messo a segno il suo dodicesimo centro stagionale in campionato.