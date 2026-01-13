FC Inter 1908
Inter-Lecce, arbitrerà Maresca: Chiffi AVAR, la designazione completa

Sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, ad arbitrare Inter-Lecce, recupero della 16° giornata di Serie A
Sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, ad arbitrare Inter-Lecce, recupero della 16° giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro.

La notizia era già stata anticipata dalla Gazzetta dello Sport (LEGGI QUI) ma ora è arrivata anche l'ufficialità dell'AIA.

Maresca sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Di Gioia mentre il quarto uomo è Manganiello. Al VAR c'è Maggioni, l'AVAR invece Chiffi. Ecco la designazione completa.

INTER – LECCE Mercoledì 13/01 h. 20.45

MARESCA

PASSERI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: CHIFFI

