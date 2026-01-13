A Maresca Inter-Lecce, a Guida Como-Milan. I due arbitri campani che avevano chiesto di non arbitrare le gare del Napoli sono stati designati per dirigere le gare della sedicesima giornata, quella che non era stata giocata per via della Supercoppa Italiana. Sono le gare che toglieranno dalla classifica l'asterisco per le squadre con una partita in meno. Della decisione dell'AIA di assegnare ai due arbitri campani le partite delle due rivali del Napoli per lo scudetto è stata commentata da Franco Vanni su La Repubblica.

Le parole di Guida

L'Inter è in cima alla classifica, ha 43 punti, il Milan ne ha 40 al secondo posto e il Napoli segue a 39 con la Juve che ha gli stessi punti con una gara in più. Marco Guida, che arbitrerà la gara di Como aveva dichiarato ad aprile 2025: «Sia io che Fabio Maresca (l'arbitro della gara di San Siro.ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo”. Maresca aveva poi successivamente detto di essere pronto ad arbitrare anche il Napoli ma non è stato mai designato.