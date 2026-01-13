A Maresca Inter-Lecce, a Guida Como-Milan. I due arbitri campani che avevano chiesto di non arbitrare le gare del Napoli sono stati designati per dirigere le gare della sedicesima giornata, quella che non era stata giocata per via della Supercoppa Italiana. Sono le gare che toglieranno dalla classifica l'asterisco per le squadre con una partita in meno. Della decisione dell'AIA di assegnare ai due arbitri campani le partite delle due rivali del Napoli per lo scudetto è stata commentata da Franco Vanni su La Repubblica.
Repubblica – Maresca all’Inter, Guida al Milan. Hanno paura di Napoli: come possono essere sereni se…
Il giornalista scrive: "Una decisione formalmente legittima, ma che rischia di aggiungere polemica alla polemica, nella peggior stagione per i fischietti dall’introduzione del Var – lo dicono i dati sulla percentuale di errori non corretti – e nel mezzo di una battaglia fra correnti all’interno dell’Aia, finita a carte bollate".
Le parole di Guida—
L'Inter è in cima alla classifica, ha 43 punti, il Milan ne ha 40 al secondo posto e il Napoli segue a 39 con la Juve che ha gli stessi punti con una gara in più. Marco Guida, che arbitrerà la gara di Como aveva dichiarato ad aprile 2025: «Sia io che Fabio Maresca (l'arbitro della gara di San Siro.ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli. Il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo”. Maresca aveva poi successivamente detto di essere pronto ad arbitrare anche il Napoli ma non è stato mai designato.
"Dall’agosto 2023, il limite di territorialità per gli arbitri è stato cancellato e, in linea teorica, nulla impedirebbe al designatore Gianluca Rocchi di indicare Marco Guida e Fabio Maresca come direttori di gara per le partite del Napoli. Così come il milanese Daniele Sozza ha già diretto gli incontri di Milan e Inter", si legge ancora nell'articolo del quotidiano.
Domanda legittima—
"Finora, però, è stata rispettata la preoccupazione dei due fischietti napoletani, evitando di assegnare loro gare degli azzurri. Resta una domanda: se Guida e Maresca non si sentono al sicuro nell’arbitrare il Napoli, come possono dirigere serenamente le partite delle sue dirette avversarie nella corsa al titolo?". Quantomeno legittimo chiederselo.
(Fonte: Repubblica.it)
