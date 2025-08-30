Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Atalanta

Parma e Atalanta si affrontano nella seconda giornata di campionato già con tanta voglia di riscatto, dopo rispettivamente la sconfitta a Torino contro la Juventus e il deludente pareggio in casa contro il Pisa. Ecco le formazioni ufficiali:
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Jensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.
