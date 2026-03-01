Ci si gioca una bella fetta di Champions League all'Olimpico tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus
Ci si gioca una bella fetta di Champions League all'Olimpico tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Ecco le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA