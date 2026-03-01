FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

serie a

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus - immagine 1
Ci si gioca una bella fetta di Champions League all'Olimpico tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Ecco le formazioni ufficiali
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ci si gioca una bella fetta di Champions League all'Olimpico tra la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus- immagine 2
Getty Images

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Juventus- immagine 3
Getty Images

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

Leggi anche
Serie A, Torino-Lazio 2-0 risultato finale: D’Aversa vince all’esordio in granata
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA