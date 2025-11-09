Il Sassuolo vince 3-0 contro l'Atalanta a Bergamo e ora Juric rischia la panchina. Netto successo della squadra neroverde che sblocca il match al 29' grazie al gol su rigore di Berardi, procurato da Pinamonti che è stato atterrato da Carnesecchi.
Super Berardi e Pinamonti, il Sassuolo batte 3-0 l’Atalanta. Ora Juric rischia l’esonero
Il Sassuolo vince 3-0 contro l'Atalanta a Bergamo e ora Juric rischia la panchina: solo due vittorie in undici partite per la Dea
Ad inizio ripresa Pinamonti trova il gol del raddoppio, al 66' invece arriva la doppietta di Berardi che chiude i conti.
Il Sassuolo sale a 16 punti in classifica, seconda sconfitta in campionato per l'Atalanta che però rimane a quota 13. Solo 2 vittorie in 11 partite per Juric che ora è a rischio esonero.
