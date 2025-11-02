Le considerazioni dell'allenatore rossonero dopo la vittoria di questa sera ai danni della Roma

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 novembre - 23:24

"Nei primi 35' la Roma meritava assolutamente il vantaggio, tecnicamente abbiamo sbagliato tutto il possibile sotto la loro pressione. Dopo il gol, ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva. Nel secondo tempo siamo tornati in campo molto bene, abbiamo avuto la chance per raddoppiare ma non ci siamo riusciti. In area abbiamo difeso discretamente bene, loro non hanno più avuto occasioni pulite", ha detto Massimiliano Allegri nel commento di Milan-Roma ai microfoni di DAZN.

Approccio complicato?

"Loro stasera portavano una grande pressione. Stasera a differenza delle altre partite abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, siamo riusciti a dare noi più pressione. Sono passaggi di una squadra che attraverso partite come questa deve alzare il suo livello di autostima. Le assenze ci hanno portato a testare giocatori con poca esperienza, ma se la sono cavata nel migliore dei modi".

Nkunku-Leao?

"Hanno fatto una buona partita entrambe. Possono solo migliorare. Ho avuto tante squadre con centravanti e tante senza, l'importante è riempire l'area come abbiamo fatto. In qualche modo riempiremo l'area, come fatto con Fofana che poteva fare gol e non li ha fatti".

La scomparsa di Galeone?

"Per me è una giornata triste, ero legato a lui da 35 anni. Dopo mezz'ora di allenamento capì che lui era diverso dagli altri, mi disse che per giocare a calcio avrei potuto fare la mezzala e non il trequartista. I concetti della fase difensiva li ho imparati tutti da lui".