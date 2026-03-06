Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara col Torino. Queste le sue considerazioni: "Tutto da valutare quanti minuti hanno, sia Anguissa che De Bruyne si allenano con noi solo da una settimana. Diventa difficile fare valutazioni, perché ci sarebbe servito vederli prima in una partita amichevole però se li ho portati in panchina vuol dire che sono a disposizione. Vedremo come andrà la partita, per capire se e quanto ne avremo bisogno".
fcinter1908 serie a Napoli, Conte: “Undici partite per scrivere il nostro futuro. Alla fine…”
serie a
Napoli, Conte: “Undici partite per scrivere il nostro futuro. Alla fine…”
Il pensiero dell'allenatore del Napoli prima della gara di stasera contro il Torino del suo amico D'Aversa
"Per noi sono tutte partite importanti da qui alla fine, ho detto ai ragazzi che in queste undici scriveremo il futuro dell'anno prossimo, che tipo di competizione europea andremo a giocare. Stasera è importante, ma lo saranno anche le altre. Non dobbiamo pensare chissà cosa, ma dobbiamo dare il massimo in ogni partita per poi tirare le somme alla fine. Tre centrali difensivi mancini? Sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi è nella miglior condizione. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione, non è la prima volta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA