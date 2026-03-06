"Quello che mi rende contento è che se anche non ci sono giocatori importanti come Lobotka noi non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità e determinazione. Lo abbiamo fatto tutto l'anno, bisogna darne atto ai ragazzi. Stasera abbiamo dominato la partita, ce la siamo complicata alla fine, ma sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Il Torino è una buona squadra, sicuramente farà bene.

Anguissa e De Bruyne? Sembra non siano andati, ma se ne sono andati per tanto tempo. Loro, come Lukaku, Neres e altri. Non abbiamo mai cercato l'alibi delle assenze e con questo abbiamo vinto la Supercoppa e siamo rimasti in alta classifica. Vediamo se per la prossima settimana riusciamo a recuperare McTominay. De Bruyne è rientrato a un buon livello, voleva giocare e per questo è sceso in campo. Non dimentichiamo anche Sant'Elams, quest'anno dovremmo fargli una statua. Capisce di calcio e sta sorprendendo".