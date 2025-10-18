FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Verona: Gagliardini e Akinsanmiro dal 1′

Akinsanmiro ancora titolare nel Pisa che sfiderà, alle ore 15, il Verona: un match importante in ottica salvezza
Alla 'Cetilar Arena' si gioca Pisa-Hellas Verona, 7a giornata di Serie A Enilive 2025/26. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15. Ecco le formazioni ufficiali del match.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-HELLAS VERONA

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Vural, Coppola, Calabresi, Piccinini, Denoon, Bonfanti, Lorran

Allenatore: Alberto Gilardino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Fallou, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Belghali, Sarr, Akpa Akpro, Bradaric, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Giorgio Peretti (Sez. AIA di Verona), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

