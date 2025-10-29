Tre le gare della nona giornata di Serie A disputate alle 18:30. La Roma batte 2-1 il Parma e risponde al Napoli, riagganciando la vetta della classifica. I giallorossi passano in vantaggio nella ripresa con Hermoso, Dovbyk raddoppia. Nel finale i ducali accorciano le distanze con Circati.
Serie A, la Roma batte 2-1 il Parma ed è prima. Vincono anche Juventus e Como
Serie A, la Roma batte 2-1 il Parma ed è prima. Vincono anche Juventus e Como
I giallorossi rispondono al Napoli e si riportano in vetta. Buona la prima senza Tudor per i bianconeri, successo per i lariani
Buona la prima senza Tudor per la Juventus: 3-1 contro l'Udinese. Vlahovic sblocca l'incontro dopo 5 minuti con un calcio di rigore, Zaniolo pareggia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Gatti riporta in vantaggio i piemontesi, Yildiz chiude i conti con un altro tiro dagli 11 metri.
Infine, successo convincente per il Como, che supera il Verona con il punteggio di 3-1. Douvikas apre le marcature, Serdar riporta il match in parità. Nella ripresa vanno a segno due difensori: prima Posch, poi Vojvoda.
