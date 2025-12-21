FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: Gudmundsson con Kean

Il programma della sedicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra i viola, ancora alla ricerca della prima vittoria, e i friulani
Il programma della sedicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Udinese. I viola, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, scendono in campo con Gudmundsson a supporto di Kean, i friulani si affidano al momento positivo di Zaniolo.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo; Davis.

