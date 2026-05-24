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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Genoa: Di Francesco punta su Cheddira

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Genoa: Di Francesco punta su Cheddira - immagine 1
I salentini si giocano la salvezza contro i rossoblu di De Rossi, che non hanno più nulla da chiedere al campionato
Fabio Alampi Redattore 

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L'ultima giornata di Serie A prevede la sfida tra Lecce e Genoa. I salentini si giocano la salvezza contro i rossoblu di De Rossi, che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Di Francesco si affida in attacco a Cheddira, tra i rossoblu conferma per Colombo.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Genoa: Di Francesco punta su Cheddira- immagine 2
Getty Images

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Banda, Coulibaly, Pierotti; Cheddira.

Genoa (3-4-2-1): Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Ellertsson, Frendrup; Colombo.

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