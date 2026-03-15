Questa domenica della 29a giornata di Serie A si apre con lo scontro diretto del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Verona-Genoa
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Verona-Genoa
Questa domenica della 29a giornata di Serie A si apre con lo scontro diretto del Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati. Allenatore: Paolo Sammarco.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont. Allenatore: Daniele De Rossi.
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