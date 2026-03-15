Un mese ricco di appuntamenti e partite importanti: l'Inter si tuffa in un finale di stagione impegnativo, pieno di sfide affascinanti. Il rush finale inizia domenica 22 marzo in trasferta: si gioca in casa della Fiorentina alle 20:45 nella gara valida per la 30ª giornata di campionato, l'ultima prima della sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Il weekend del 28-29 marzo la Serie A si ferma per lasciare spazio ai playoff Mondiali e non solo: il campionato riprenderà poi nel fine settimana pasquale. La squadra di Chivu riprenderà il suo cammino a San Siro nel big match contro la Roma, in programma alle 20:45 di domenica 5 aprile, il giorno di Pasqua.

Dalla ripresa in avanti non ci sarà più nessuna pausa: si viaggerà spediti fino a fine stagione, con le ultime otto giornate di Serie A e la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Como. I nerazzurri affronteranno i lariani martedì 21 aprile alle 21:00 al Meazza: si ripartirà dallo 0-0 dello stadio Sinigaglia. La partita di ritorno deciderà quale squadra tra Inter e Como si qualificherà alla finalissima della competizione, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio. Prima della gara di Coppa Italia, l'Inter ritroverà il Como ancora prima, nella partita di campionato in programma al Sinigaglia nel weekend 11-12 aprile (data e ora ancora da confermare), match che verrà seguito dalla gara casalinga di Serie A contro il Cagliari, che si disputerà nel weekend 18-19 aprile (data e ora ancora da confermare).