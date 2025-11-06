Dopo la vittoria contro il Kairat, per l'Inter è tempo di rituffarsi sul campionato per l'ultimo impegno prima della sosta di novembre.
Sky o Dazn? Ecco dove vedere Inter-Lazio in TV
Inter-Lazio, sfida valida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45
INTER-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV—
Inter-Lazio, sfida valida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Lazio sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
