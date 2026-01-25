Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna: Italiano sorprende tutti

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna, match in programma al Ferraris alle ore 15.
Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna, match in programma al Ferraris alle ore 15. Scelte forti per Italiano
Scelte forti per Italiano che tiene fuori Cambiaghi, Orsolini e Castro. Gioca Immobile, titolari anche Odgaard e Dominguez.
FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-BOLOGNA
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. (da confermare)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile. All. Italiano.
