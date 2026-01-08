Milan, Allegri: “Troppa fretta e poca pazienza. Al 91′ sull’1-1…”

Le parole dell'allenatore rossonero ai microfoni di DAZN al triplice fischio della gara di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 gennaio - 23:14

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al triplice fischio della gara pareggiata dai rossoneri contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Bisogna vedere il positivo da questa partita, nonostante il primo tempo difficoltoso, perché loro hanno corso molto. Abbiamo preso il gol. Nel secondo tempo, invece, sono calati loro e noi abbiamo avuto intensità.

Al 91' l'abbiamo ripresa, c'erano altri 4 minuti per cercare la vittoria, bisognava creare azioni importanti, senza invece esporci e prendere un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere la partita. Per arrivare nelle prime quattro in fondo al campionato bisogna assolutamente migliorare su questo. Siamo stati molto equilibrati nelle ultime due partite, stasera invece abbiamo avuto poca pazienza e abbiamo avuto troppa fretta dopo lo 0-1.

Venivamo da una palla persa in avanti, ogni tanto abbiamo troppa fretta. Se non fai gol, non devi prenderlo. Alla lunga gli altri calano, ci vuole più pazienza. Le partite sono tutte molto importanti e difficili, la squadra ha subito oggi e su questo bisogna migliorare. A Firenze sarà molto difficile, abbiamo più o meno tutti i giocatori a disposizione e vedremo di fare le scelte giuste. Leao non al top della forma? Poteva far meglio in campo aperto in un paio di situazioni, poi comunque ha fatto gol e pareggiato".