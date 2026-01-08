Serie A, Milan-Genoa 1-1 risultato finale: Stanciu grazia i rossoneri dal dischetto al 99′

Appena terminato il turno infrasettimanale di Serie A con Milan-Genoa del Meazza. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono andati in svantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Colombo, che ha portato a sorpresa davanti la squadra di Daniele De Rossi. Il lungo forcing è iniziato in quel momento e proseguito fino al triplice fischio, alla ricerca del gol del pareggio.

Rete dell'1-1 che è arrivata soltanto in pienissimo recupero, a pochi secondi dal quinto e ultimo minuto. Ci è riuscito Leao, di testa, regalando ai rossoneri la speranza di un successo in extremis. Ci aveva provato prima anche Pulisic, il cui gol è stato annullato per un evidente tocco di mano. Ma la gara non era ancora finita e l'ultimo acuto è stato di marca rossoblù. All'ultimo respiro calcio di rigore per il Genoa per un fallo di Bartesaghi su Ekhator. Sul dischetto ci è andato Stanciu, sparando però altissimo e graziando i rossoneri. Il Milan inciampa comunque e rimane a -3 dall'Inter, +1 sul Napoli.