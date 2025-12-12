Va al Lecce di Eusebio Di Francesco lo scontro diretto del Via del Mare contro il Pisa che apre la 15a giornata di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Lecce, tre punti fondamentali in chiave salvezza: Stulic decide lo scontro diretto con il Pisa
serie a
Lecce, tre punti fondamentali in chiave salvezza: Stulic decide lo scontro diretto con il Pisa
Va al Lecce di Eusebio Di Francesco lo scontro diretto del Via del Mare contro il Pisa che apre la 15a giornata di Serie A
Dopo un primo tempo molto combattuto, i giallorossi decidono il match grazie a una rete al 72' di Stulic.
Un successo, quello del Lecce, che permette alla squadra di Eusebio Di Francesco di volare a 16 punti, a +6 sul terzultimo posto occupato al momento proprio dal Pisa di Alberto Gilardino, che resta così fermo a quota 10.
© RIPRODUZIONE RISERVATA