La Lazio si rialza: netto 3-0 a Marassi contro il Genoa. Vieira ancora a secco di vittorie

Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma della scorsa settimana, la Lazio di Maurizio Sarri risolleva la testa e riprende la marcia
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo la sconfitta nel derby contro la Roma della scorsa settimana, la Lazio di Maurizio Sarri risolleva la testa e riprende la marcia in campionato.

I biancocelesti, infatti, ottengono una netta vittoria a Marassi sul campo del Genoa di Vieira per 3-0. Partita mai in discussione e subito indirizzata dalla rete di Cancellieri dopo appena quattro minuti. Il raddoppio porta la firma di Castellanos, che sigla il 2-0 alla mezz'ora. Nella ripresa, chiude i conti Zaccagni.

La Lazio va così a sei punti, mentre il Genoa, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, è ora penultimo a quota 2.

