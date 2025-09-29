Il Parma di Carlos Cuesta ottiene la sua prima vittoria in campionato. I gialloblù al Tardini battono infatti il Torino di Baroni, sempre più in crisi, per 2-1.
A decidere è una doppietta di Mateo Pellegrino, che porta prima in vantaggio il Parma al 36' e poi regala la vittoria alla sua squadra con la rete al 72', rispondendo così al momentaneo pareggio granata di Ngonge.
Con questa vittoria, i gialloblù salgono a quota 5, superando proprio il Toro, fermo a 4.
