FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, due giornate di squalifica per Guendouzi: le decisioni del Giudice Sportivo

serie a

Serie A, due giornate di squalifica per Guendouzi: le decisioni del Giudice Sportivo

Serie A, due giornate di squalifica per Guendouzi: le decisioni del Giudice Sportivo - immagine 1
Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore della Lazio, Guendouzi
Matteo Pifferi Redattore 

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, al giocatore della Lazio, Guendouzi, espulso domenica al termine del derby Lazio-Roma "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al direttore di gara".

Un turno di stop anche all'altro giocatore della Lazio, Reda Belahyane "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Tra gli allenatori, una giornata di squalifica e 15mila euro di ammenda, per l'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, espulso "per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara;

successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale".

Prima ammonizione, invece, per Carlos Augusto e Federico Dimarco per l'Inter.

Leggi anche
VIDEO / Ligue 1, il Marsiglia batte 1-0 il PSG: l’esultanza di Pavard è virale
Conte: “Se spendi 150 mln per 9 giocatori l’hai pagati 15-20. I colpi importanti sono altri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA