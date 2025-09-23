VIDEO / Ligue 1, il Marsiglia batte 1-0 il PSG: l’esultanza di Pavard è virale

La sfida, si sarebbe dovuta disputare domenica, ma a causa del maltempo la gara è stata rimandata di 24 ore.

Il PSG ha dovuto rinunciare a Doué, Dembele e Joao Neves a causa della concomitanza con la premiazione del Pallone d’Oro a Parigi, incassa il KO e scivola a sole tre lunghezze di vantaggio proprio sul Marsiglia, a quota 9.