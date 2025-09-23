FC Inter 1908
VIDEO / Ligue 1, il Marsiglia batte 1-0 il PSG: l’esultanza di Pavard è virale

VIDEO / Ligue 1, il Marsiglia batte 1-0 il PSG: l’esultanza di Pavard è virale - immagine 1
L'ex difensore dell'Inter protagonista del successo della squadra di De Zerbi: il francese si scatena durante la festa
Il Marsiglia di Benjamin Pavard supera il PSG. Nel recuper di Ligue 1, la squadra di De Zerbi batte i parigini grazie ad una rete di Nayef Aguerd al 5’ del primo tempo.

VIDEO / Ligue 1, il Marsiglia batte 1-0 il PSG: l’esultanza di Pavard è virale- immagine 2

La sfida, si sarebbe dovuta disputare domenica, ma a causa del maltempo la gara è stata rimandata di 24 ore.

Il PSG ha dovuto rinunciare a Doué, Dembele e Joao Neves a causa della concomitanza con la premiazione del Pallone d’Oro a Parigi, incassa il KO e scivola a sole tre lunghezze di vantaggio proprio sul Marsiglia, a quota 9.

Al termine della gara il Velodrome si scatena e tra i protagonisti della festa c'è proprio Benjamin Pavard.

La sua esultanza è diventata subito virale, scatenando le reazioni dei tifosi dell'OM.

