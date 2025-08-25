Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole, partendo dalla situazione in casa Milan: "Se accetti la panchina del Milan devi accettare il fatto che non è mai esistito un blocco unico al livello dirigenziale. Allegri parla di percezione del pericolo, ma non capisco come dopo un mese non si sia messo mano alla difesa, sia sul mercato, interamente spostato in avanti, quanto sul campo.