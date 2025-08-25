Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Stefano Impallomeni. Queste le sue parole, partendo dalla situazione in casa Milan: "Se accetti la panchina del Milan devi accettare il fatto che non è mai esistito un blocco unico al livello dirigenziale. Allegri parla di percezione del pericolo, ma non capisco come dopo un mese non si sia messo mano alla difesa, sia sul mercato, interamente spostato in avanti, quanto sul campo.
Impallomeni: "Milan? Allegri si autoaccusa. Non capisco come non si pensi…"
Le parole dell'ex calciatore a proposito del club rossonero reduce dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese
Si autoaccusa in questa maniera, perché lui per primo dovrebbe percepire il pericolo e trasmetterlo alla squadra, mi aspettavo andasse un po' più in profondità, ripartendo dai problemi di questi anni, specialmente quelli difensivi. Eppure non capisco come non si pensi a rinforzare la difesa, comprano trequartisti e centravanti, ma non capisco come il difensore non sia la priorità in questo momento per il Milan".
