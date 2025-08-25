FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Verona

Alle 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine scendono in campo Udinese ed Hellas Verona: le scelte dei due allenatori
Matteo Pifferi 

Alle 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine scendono in campo Udinese ed Hellas Verona.

Ecco le scelte di Kosta Runjaic e Paolo Zanetti.

FORMAZIONI UDINESE-VERONA

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bayo, Piotrowski, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic

Allenatore: Kosta Runjaic

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Fallou, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Belghali, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Lambourde, Ajayi, Mitrovic

Allenatore: Paolo Zanetti

