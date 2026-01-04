Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter che affronterà il Bologna alle 20.45 a San Siro. Sciolto anche l'ultimo dubbio a centrocampo: gioca Zielinski e non Mkhitaryan, con il ballottaggio vinto dal polacco.

Completano il centrocampo Calhanoglu e Barella con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa Akanji farà il centrale, con Bastoni e Bisseck braccetti a protezione della porta occupata da Sommer.