Inter-Bologna, formazioni UFFICIALI: ecco chi ha vinto il ballottaggio a centrocampo

Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match valido per la 18° giornata di Serie A: le scelte di Chivu e Italiano
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter che affronterà il Bologna alle 20.45 a San Siro. Sciolto anche l'ultimo dubbio a centrocampo: gioca Zielinski e non Mkhitaryan, con il ballottaggio vinto dal polacco.

Completano il centrocampo Calhanoglu e Barella con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa Akanji farà il centrale, con Bastoni e Bisseck braccetti a protezione della porta occupata da Sommer.

In attacco, ovviamente, Lautaro e Thuram con Pio Esposito pronto a subentrare a gara in corso. Bonny, invece, non sarà della partita ma il suo rientro è imminente.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Arbitro: Guida

Assistenti: Ceccon - Laudato

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Ghersini

Assistente VAR: Maresca

