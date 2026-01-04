Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter che affronterà il Bologna alle 20.45 a San Siro. Sciolto anche l'ultimo dubbio a centrocampo: gioca Zielinski e non Mkhitaryan, con il ballottaggio vinto dal polacco.
serie a
Inter-Bologna, formazioni UFFICIALI: ecco chi ha vinto il ballottaggio a centrocampo
Completano il centrocampo Calhanoglu e Barella con Dimarco e Luis Henrique sulle fasce. In difesa Akanji farà il centrale, con Bastoni e Bisseck braccetti a protezione della porta occupata da Sommer.
In attacco, ovviamente, Lautaro e Thuram con Pio Esposito pronto a subentrare a gara in corso. Bonny, invece, non sarà della partita ma il suo rientro è imminente.
FORMAZIONI UFFICIALI—
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Arbitro: Guida
Assistenti: Ceccon - Laudato
Quarto ufficiale: Marinelli
VAR: Ghersini
Assistente VAR: Maresca
© RIPRODUZIONE RISERVATA