Serie A, Oristanio risponde al super gol di Folorunsho: 1-1 tra Parma e Cagliari

Serie A, Oristanio risponde al super gol di Folorunsho: 1-1 tra Parma e Cagliari - immagine 1
Termina in parità l'anticipo del venerdì della 27esima giornata di Serie A: al Tardini finisce 1-1 la prima sfida del turno
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un punto a testa per Parma e Cagliari, che si dividono la posta in palio nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A.

Al Tardini l’unico lampo del primo tempo arriva al 38’ con la parata super di Caprile sul tiro a botta sicura di Pellegrino.

Serie A, Oristanio risponde al super gol di Folorunsho: 1-1 tra Parma e Cagliari- immagine 2
getty

Nella ripresa, Folorunsho, appena entrato in campo, confeziona una rete meravigliosa con una occlusione potente quasi dalla linea laterale che si insacca all’incrocio dei pali. La risposta del Parma è affidata all’ex Oristanio, che sfrutta una palla vagante al termine di un’azione personale di Bernabé e firma il definitivo 1-1.

Il Parma conquista il quarto risultato utile di fila e si porta infatti a una lunghezza dalla Lazio, mentre il Cagliari sale invece a +6 sulla terzultima grazie al secondo pari di fila, dopo quello proprio contro i biancocelesti.

