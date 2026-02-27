Un punto a testa per Parma e Cagliari, che si dividono la posta in palio nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A.
Termina in parità l'anticipo del venerdì della 27esima giornata di Serie A: al Tardini finisce 1-1 la prima sfida del turno
Al Tardini l’unico lampo del primo tempo arriva al 38’ con la parata super di Caprile sul tiro a botta sicura di Pellegrino.
Nella ripresa, Folorunsho, appena entrato in campo, confeziona una rete meravigliosa con una occlusione potente quasi dalla linea laterale che si insacca all’incrocio dei pali. La risposta del Parma è affidata all’ex Oristanio, che sfrutta una palla vagante al termine di un’azione personale di Bernabé e firma il definitivo 1-1.
Il Parma conquista il quarto risultato utile di fila e si porta infatti a una lunghezza dalla Lazio, mentre il Cagliari sale invece a +6 sulla terzultima grazie al secondo pari di fila, dopo quello proprio contro i biancocelesti.
