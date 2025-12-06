San Siro si prepara ad accendersi per Inter-Como, una partita in cui si affrontano il miglior attacco, quello nerazzurro, e la miglior difesa del campionato. Il fischio d'inizio della sfida è previsto per sabato 6 dicembre alle ore 18.
serie a
Inter-Como, i precedenti: per i lariani incubo nerazzurro. Nessuno in Serie A…
La squadra di Chivu arriva al match al terzo posto in classifica con 27 punti, a -1 da Milan e Napoli che occupano a pari merito il primo posto. I lariani, invece, sono quinti con 24 punti.
I PRECEDENTI
La storia del confronto racconta 28 incroci nel massimo campionato e un dominio netto dei nerazzurri, capaci di imporsi 19 volte a fronte delle sei vittorie lariane e dei tre pareggi. Imponente la serie più recente: l’Inter ha vinto le ultime nove sfide, mantenendo la porta inviolata negli ultimi cinque incroci.
Per il Como si tratta dell’avversario storicamente più ostico: nessuna squadra ha inflitto più sconfitte e segnato più gol ai lariani in Serie A. Curiosamente, l’unico successo comasco a San Siro risale al 1950, da allora l’Inter ha sempre vinto in casa, 13 volte di fila.
Ora il miglior attacco del torneo affronta una delle migliori difese, al pari della Roma, in una sfida che promette equilibrio tra solidità e qualità.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA