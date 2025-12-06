San Siro si prepara ad accendersi per Inter-Como, una partita in cui si affrontano il miglior attacco, quello nerazzurro, e la miglior difesa del campionato. Il fischio d'inizio della sfida è previsto per sabato 6 dicembre alle ore 18.

La squadra di Chivu arriva al match al terzo posto in classifica con 27 punti, a -1 da Milan e Napoli che occupano a pari merito il primo posto. I lariani, invece, sono quinti con 24 punti.

La storia del confronto racconta 28 incroci nel massimo campionato e un dominio netto dei nerazzurri, capaci di imporsi 19 volte a fronte delle sei vittorie lariane e dei tre pareggi. Imponente la serie più recente: l’Inter ha vinto le ultime nove sfide, mantenendo la porta inviolata negli ultimi cinque incroci.