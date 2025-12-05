Serie A, annunciata la partnership con Haier. Darà il nome alla Refcam

La Lega Calcio e il brand di elettrodomestici hanno stretto una collaborazione. De Siervo: "Consente di cogliere tutto il potenziale di una grande innovazione come la Refcam"

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 00:00)

"La Lega Calcio Serie A e Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, comunicano una nuova e innovativa partnership, dando vita a un’alleanza strategica che consolida il loro impegno verso i milioni di appassionati di calcio e i valori che questo sport incarna: vicinanza, passione e innovazione". Si apprende da un comunicato stampa della Lega.

"Il brand, dedicato a coloro che aspirano a esperienze premium, diventerà Official Partner della Serie A e sarà strettamente connesso alla Refcam, che da oggi prenderà il nome di Haier-Cam. In ogni giornata di Serie A Enilive, più gare vedranno l’utilizzo dell’innovativa telecamera, e le immagini esclusive dal vivo del gioco, che consentono ai tifosi di sentirsi ancora più coinvolti all’interno del match, saranno brandizzate Haier", si legge nella stessa nota.

"Lega Calcio Serie A è stata la prima lega calcistica ad adottare questa novità e trasmettere nelle proprie partite queste entusiasmanti riprese e, grazie a questa partnership, ancora più gare di campionato potranno essere arricchite con la suggestiva Haier-Cam", si aggiunge.

Le parole di De Siervo — Queste le parole dell'ad della Lega Calcio De Siervo: «L’ingresso di Haier tra i nostri partner ci consente di cogliere tutto il potenziale di una grande innovazione come la Refcam. Ricordiamo siamo stati i primi ad adottare tra le varie leghe calcistiche».

«Grazie a questa collaborazione riusciremo a garantire un numero sempre maggiore di gare in cui potremo portare i nostri tifosi regalando a tutti gli spettatori il privilegio di assistere in prima persona a tutti gli episodi decisivi delle partite. La Haier-Cam è il nostro modo di parlare la lingua dei giovani. Vogliamo che i tifosi del futuro, ovvero i giovani delle generazioni Alfa e Zeta si sentano parte integrante del gioco, non più semplici spettatori. Con questa telecamera, ogni decisione diventa un contenuto digitale, pronto a essere condiviso, commentato e discusso», ha concluso il dirigente.

(Fonte: Lega Calcio)