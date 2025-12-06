Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare anche di Napoli-Juventus:
Marcolin: “Da Conte mi aspetto questa mossa anti-Juventus. Anche se…”
"Il Napoli contro la Juve resta favorito, anche se lamenta tantissime assenze. Il nuovo modulo mi convince, nasce da una necessità ma ha innescato la nuova fase offensiva del Napoli. C’è un Napoli con il primo sistema e un Napoli ‘dopo’.
L’attuale è una squadra offensiva, sprinta le fasce, crea di più e fa più gol. Per tutti questi motivi è favorito. Certo, mi preoccupa l’assenza di Lobotka, perché Elmas e McTominay sono centrocampisti offensivi e dal punto di vista difensivo ci saranno problemi. Elmas è un adattato, lo scozzese può interpretare bene quel ruolo, però ha nella fase offensiva la sua qualità migliore”.
Contro la Juve problema difensivo
“Il problema è un po’ difendere contro una Juventus che, con tutti i suoi giocatori o finte posizioni che ha, potrebbe cercare una superiorità numerica in mezzo al campo. È ovvio che se io fossi la Juventus e devo giocare contro il Napoli, trovarmi o meno di fronte Lobotka fa tutta la differenza del mondo. Mi aspetto che Conte possa ‘alzare’ Beukema quando ci sarà la necessità di evitare la superiorità a centrocampo.
Questo anche perché con i tre calciatori offensivi e i due centrocampisti il Napoli rischia di avere poca protezione e nel contempo invece bisogna arrivare ai tre attaccanti che possono mettere in difficoltà la difesa bianconera con Neres e Lang che non danno riferimenti”.
