Marcolin: “Da Conte mi aspetto questa mossa anti-Juventus. Anche se…”

L’attuale è una squadra offensiva, sprinta le fasce, crea di più e fa più gol. Per tutti questi motivi è favorito. Certo, mi preoccupa l’assenza di Lobotka, perché Elmas e McTominay sono centrocampisti offensivi e dal punto di vista difensivo ci saranno problemi. Elmas è un adattato, lo scozzese può interpretare bene quel ruolo, però ha nella fase offensiva la sua qualità migliore”.