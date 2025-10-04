FC Inter 1908
Le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese: ecco le scelte definitive di Cristian Chivu per l'ultima partita prima della sosta
Matteo Pifferi 

Confermate le indicazioni della vigilia. Cristian Chivu opta per Bonny al posto dell'infortunato Thuram con Barella regista al posto di Hakan Calhanoglu, non al meglio dopo il match di Champions contro lo Slavia Praga.

In porta Yann Sommer vince il ballottaggio con Martinz mentre la difesa è composta da Akanji e Bastoni braccetti, con De Vrij al posto di Acerbi in mezzo. A centrocampo, oltre a Barella in cabina di regia, chance per Frattesi e Mkhitaryan, con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In attacco Bonny al fianco di Lautaro.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CREMONESE

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Feliciani Assistenti: Cicero-Politi Quarto ufficiale: Rapuano VAR: Gariglio Assistente VAR: Di Bello

© RIPRODUZIONE RISERVATA