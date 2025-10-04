In porta Yann Sommer vince il ballottaggio con Martinz mentre la difesa è composta da Akanji e Bastoni braccetti, con De Vrij al posto di Acerbi in mezzo. A centrocampo, oltre a Barella in cabina di regia, chance per Frattesi e Mkhitaryan, con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In attacco Bonny al fianco di Lautaro.