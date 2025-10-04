Confermate le indicazioni della vigilia. Cristian Chivu opta per Bonny al posto dell'infortunato Thuram con Barella regista al posto di Hakan Calhanoglu, non al meglio dopo il match di Champions contro lo Slavia Praga.
serie a
Inter-Cremonese, le formazioni UFFICIALI: fuori Calhanoglu, c’è Bonny. E in difesa…
In porta Yann Sommer vince il ballottaggio con Martinz mentre la difesa è composta da Akanji e Bastoni braccetti, con De Vrij al posto di Acerbi in mezzo. A centrocampo, oltre a Barella in cabina di regia, chance per Frattesi e Mkhitaryan, con Dimarco e Dumfries sulle fasce. In attacco Bonny al fianco di Lautaro.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CREMONESE
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
Arbitro: Feliciani Assistenti: Cicero-Politi Quarto ufficiale: Rapuano VAR: Gariglio Assistente VAR: Di Bello
