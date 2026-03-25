Lega Calcio Serie A ha definito il programma completo di anticipi e posticipi del calendario fino alla 34ª giornata.
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Inter, dopo la sosta Roma a San Siro e Como in trasferta: date e orari, quando si gioca
Dopo la sfida del giorno di Pasqua contro la Roma (domenica 5 aprile ore 20:45), l'Inter sarà impegnata nella trasferta contro il Como domenica 12 aprile alle 20:45.
La settimana successiva, prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia di nuovo contro i lariani, i nerazzurri ritroveranno San Siro per la gara contro il Cagliari, che si giocherà venerdì 17 aprile alle 20:45. In campo dunque il martedì di nuovo a San Siro per la sfida col Como di Coppa Italia, l'Inter sarà poi impegnata domenica 26 alle 18:00 sul campo del Torino.
Questi i prossimi appuntamenti dell'Inter.
31ª giornata | domenica 5 aprile, ore 20:45
INTER vs Roma
32ª giornata | domenica 12 aprile, ore 20:45
Como vs INTER
33ª giornata | venerdì 17 aprile, ore 20:45
INTER vs Cagliari
Ritorno Semifinale Coppa Italia | martedì 21 aprile, ore 21:00
INTER vs Como
34ª giornata | domenica 26 aprile, ore 18:00
Torino vs INTER
(Fonte: Inter.it)
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