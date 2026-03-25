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Inter, dopo la sosta Roma a San Siro e Como in trasferta: date e orari, quando si gioca

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Definiti anticipi e posticipi fino alla 34ª giornata della Serie A 2025/26: al Meazza contro il Cagliari si gioca di venerdì
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lega Calcio Serie A ha definito il programma completo di anticipi e posticipi del calendario fino alla 34ª giornata.

Dopo la sfida del giorno di Pasqua contro la Roma (domenica 5 aprile ore 20:45), l'Inter sarà impegnata nella trasferta contro il Como domenica 12 aprile alle 20:45.

Inter, dopo la sosta Roma a San Siro e Como in trasferta: date e orari, quando si gioca- immagine 2
Getty Images

La settimana successiva, prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia di nuovo contro i lariani, i nerazzurri ritroveranno San Siro per la gara contro il Cagliari, che si giocherà venerdì 17 aprile alle 20:45. In campo dunque il martedì di nuovo a San Siro per la sfida col Como di Coppa Italia, l'Inter sarà poi impegnata domenica 26 alle 18:00 sul campo del Torino.

Questi i prossimi appuntamenti dell'Inter.

31ª giornata | domenica 5 aprile, ore 20:45

INTER vs Roma

32ª giornata | domenica 12 aprile, ore 20:45

Como vs INTER

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33ª giornata | venerdì 17 aprile, ore 20:45

INTER vs Cagliari

Ritorno Semifinale Coppa Italia | martedì 21 aprile, ore 21:00

INTER vs Como

34ª giornata | domenica 26 aprile, ore 18:00

Torino vs INTER

(Fonte: Inter.it)

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