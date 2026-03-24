FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo

serie a

UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo

UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo - immagine 1
Un turno di squalifica per il difensore brasiliano, fermato dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione contro la Fiorentina
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Lega Serie A ha diramato un comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la trentesima giornata di Serie A, l’undicesima del girone di ritorno.

Dopo il pari contro la Fiorentina, l’Inter perde per squalifica Carlos Augusto, che salterà la sfida contro la Roma di domenica di Pasqua:

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo- immagine 2
Getty Images

Per quanto riguarda i nerazzurri, sesta ammonizione per Nicolò Barella e terza ammonizione per Federico Dimarco.

Leggi anche
Carlos Augusto salta Inter-Roma: ammonito contro la Fiorentina, era diffidato
Fiorentina-Inter, nerazzurri col lutto al braccio in memoria di Silvino Louro

© RIPRODUZIONE RISERVATA