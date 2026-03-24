La Lega Serie A ha diramato un comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la trentesima giornata di Serie A, l’undicesima del girone di ritorno.
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fcinter1908 serie a UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo
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UFFICIALE – Inter, Carlos Augusto salta la Roma: le decisioni del Giudice Sportivo
Un turno di squalifica per il difensore brasiliano, fermato dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione contro la Fiorentina
Dopo il pari contro la Fiorentina, l’Inter perde per squalifica Carlos Augusto, che salterà la sfida contro la Roma di domenica di Pasqua:
“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.
Per quanto riguarda i nerazzurri, sesta ammonizione per Nicolò Barella e terza ammonizione per Federico Dimarco.
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