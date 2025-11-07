Le parole dell'ex calciatore e ora dirigente bianconero a proposito delle difficoltà attraversate a livello economico di recente

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ospite del Football Business Forum a Milano, ha parlato della strategia della Juventus per il futuro e dei problemi riscontrati di recente. Queste le sue considerazioni che inquadrano i piani bianconeri: "Il club ha due grandi obiettivi: sostenibilità e risultati sportivi. Purtroppo arriviamo da bilanci in negativo, specialmente in epoca Covid e quelli di due anni con un rosso importante per via della mancata qualificazione in Champions, 26/27 possibilità di arrivare al breakeven siamo stati pionieri nelle seconde squadre e ne stiamo raccogliendo i benefici.

Ci stiamo godendo Yildiz, poi per i problemi di bilancio abbiamo dovuto anche sacrificare dei talenti, ma questo è anche uno degli obiettivi per cui si è lavorato. Adesso abbiamo una base solida anche a livello di sponsorship e speriamo che sostenga il tutto. Ne eravamo a conoscenza della procedura UEFA per il FPF. Sarà una multa con un nuovo settlement agreement, ma non ci sarà obbligo di un'operazione straordinaria, ma sicuramente dovremo continuare in quel percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, ma soprattutto ottenere la Champions.

Abbiamo visto il Milan quest'anno e l'Inter che ha ottenuto risultati straordinari mettendo a posto i conti. Ci sono appunto i risultati in Champions e il Mondiale che per ora è ogni quattro anni e poi vedremo l'obiettivo. Arrivare in finale e uscire al group stage è un'enorme differenza rispetto al quarto posto o la vittoria del campionato"