Il turno di Serie A si apre con una vittoria del Pisa. I nerazzurri di Gilardino si sono imposti per 1-0 contro la Cremonese in casa, trovando il primo successo in campionato. All’Arena Garibaldi a decidere l’incontro è stata una rete di Idrissa Touré, di testa, su assist di Tramoni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 risultato finale: la decide Touré. Infortunio per Akinsanmiro
serie a
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 risultato finale: la decide Touré. Infortunio per Akinsanmiro
Terminato in questi minuti il primo match del weekend di Serie A: uscito per infortunio il centrocampista arrivato dall’Inter questa estate
I tre punti muovono la classifica del Pisa, proiettato al futuro con rinnovato entusiasmo. La sosta può essere comunque una buona notizia per Gilardino: i toscani hanno perso per infortunio Cuadrado ed Ebenezer Akinsanmiro. Il giocatore arrivato dall’Inter è uscito dolorante nel secondo tempo a causa di un problema alla spalla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA