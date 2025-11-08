Grandi proteste del Parma per un tocco di mano di Samuele Ricci al 51’ della sfida contro il Milan. Queste le parole di Luca Marelli a DAZN sull’episodio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Marelli: “Ricci tocca il pallone col braccio ma niente rigore per il Parma perché…”
serie a
Marelli: “Ricci tocca il pallone col braccio ma niente rigore per il Parma perché…”
Grandi proteste del Parma per un tocco di mano di Samuele Ricci al 51’ della sfida contro il Milan: le parole di Luca Marelli
“C’è un rimpallo sulla coscia di Ricci, il movimento del braccio è naturale, lui cerca di fermarsi per non andare contro l’avversario. Non ci sono elementi per il calcio di rigore”, ha detto l’ex arbitro (qui le sue parole sul rigore concesso al Milan invece).
© RIPRODUZIONE RISERVATA