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fcinter1908 serie a Boga segna ancora, la Juve espugna Udine: 1-0 e 4° posto, Thuram KO

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Boga segna ancora, la Juve espugna Udine: 1-0 e 4° posto, Thuram KO

Boga segna ancora, la Juve espugna Udine: 1-0 e 4° posto, Thuram KO - immagine 1
I bianconeri di Spalletti salgono momentaneamente al quarto posto, in attesa di Como-Roma in programma domani
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva e conquista momentaneamente il quarto posto, scavalcando Como e Roma, avversarie domani alle 18:00, nel match valido per la 29esima giornata di Serie A.

Dopo il successo per 4-0 sul Pisa all’Allianz Stadium, i bianconeri di Spalletti espugnano Udine grazie ad una rete di Boga, la terza consecutiva del francese, alla prima da titolare.

Juventus Spalletti
Getty Images

La gara viene decisa dal gol realizzato nel primo tempo, su servizio di Yildiz. Nella ripresa la Juventus, che perde Thuram per infortunio, trova il raddoppio con Conceicao ma l’arbitro Mariani annulla dopo l’OFR per la posizione di fuorigioco di Koopmeiners.

La Juventus sale a quota 53 punti, a +2 su Como e Roma, in attesa dello scontro diretto di domani, mentre l’Udinese resta a quota 36.

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