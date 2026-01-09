FC Inter 1908
Verso Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio: niente conferenza stampa

Verso Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio: niente conferenza stampa

Cristian Chivu parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte invece ha scelto il silenzio
Cristian Chivu parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, big match in programma domenica a San Siro alle ore 20.45. Antonio Conte invece ha scelto il silenzio.

Niente conferenza della vigilia per l'allenatore della squadra campione d'Italia in carica. Non ci sarà nessun appuntamento con la stampa dunque sabato in casa Napoli.

Al big match, l'Inter arriva prima a +4 sul Napoli dopo il pareggio dell'infrasettimanale della squadra di Conte contro il Verona al Maradona.

