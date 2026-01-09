Il premio viene assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive. Vengono valutati i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Si tiene in considerazione anche il comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14esima alla 17esima della Serie. È quanto spiega la Lega Calcio nel suo comunicato ufficiale.

La riflessione

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: «Cristian Chivu guida i suoi ragazzi con grinta, carisma e senso di appartenenza. Come tecnico Chivu si è presentato sulla panchina dell'Inter senza timori. Ha chiesto ai suoi ragazzi di giocare sulla velocità di costruzione e sulla massimizzazione dei recuperi offensivi. Ha coniugato le proprie idee tattiche con i punti di forza di una squadra capace di raggiungere la finale di Champions per due volte negli ultimi tre anni. I tre successi in altrettante gare nel mese di dicembre hanno riportato l’Inter in vetta alla classifica, in un torneo che continua a tenere tutti i tifosi col fiato sospeso grazie a continui colpi di scena e cambi al vertice».