FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa

serie a

Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa

Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa - immagine 1
Sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, l'arbitro di Inter-Pisa: al VAR c'è Gariglio, AVAR Massa
Matteo Pifferi Redattore 

Sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, l'arbitro di Inter-Pisa, match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026.

Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa- immagine 2

Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa mentre il quarto uomo è Ayroldi. Al VAR c'è Gariglio, l'AVAR è Massa.

Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa- immagine 3
Getty Images

Ecco la designazione completa per il match tra Inter e Pisa: calcio d'inizio venerdì sera alle 20.45 in quel di San Siro.

INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MASSA

 

Leggi anche
Serie A, Lazio-Como 0-3: gol di Baturina, doppietta di Paz, show all’Olimpico
Serie A, Cremonese-Verona 0-0: pareggio a reti bianche e un punto a testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA