Sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, l'arbitro di Inter-Pisa, match valido per la 22° giornata di Serie A 2025-2026.
Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa
Sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, l'arbitro di Inter-Pisa: al VAR c'è Gariglio, AVAR Massa
Marcenaro sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa mentre il quarto uomo è Ayroldi. Al VAR c'è Gariglio, l'AVAR è Massa.
Ecco la designazione completa per il match tra Inter e Pisa: calcio d'inizio venerdì sera alle 20.45 in quel di San Siro.
INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
MARCENARO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSA
