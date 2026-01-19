Un vero e proprio show, quello mandato in scena dal Como all'Olimpico: i ragazzi di Fabregas spazzano via la Lazio e blindano il sesto posto in classifica, salendo a quota 37 punti. 0-3 il risultato finale, con i giovani talenti lariani che ammutoliscono la formazione di Sarri. Partita subito in discesa per il Como, con Baturina che sblocca il punteggio dopo meno di due minuti. Subito dopo sale in cattedra Nico Paz: il fuoriclasse argentino mette a referto una doppietta, sbaglia anche un calcio di rigore, ed è letteralmente imprendibile per gli avversari.