serie a Sky – Inter, la probabile formazione anti-Juve: l'undici nella testa di Chivu con Sucic in pole

serie a

Sky – Inter, la probabile formazione anti-Juve: l’undici nella testa di Chivu con Sucic in pole

Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro: ecco la probabile formazione nerazzurra
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Ecco la probabile formazione nerazzurra, secondo quanto svelato da Sky Sport.

Getty Images

I dubbi per Cristian Chivu sono legati al recupero di Barella e di Calhanoglu: il centrocampista italiano resta in ballottaggio con Sucic per una maglia da titolare.

In attacco dovrebbe essere ancora Thuram il partner di Lautaro. Confermato il terzetto difensivo con Bisseck, Akanji e Bastoni.

Getty Images

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

(Fonte: sito Sky Sport)

